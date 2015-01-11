Как изменится жизнь россиян в ноябре

С ноября попасть на заблокированные сайты станет еще сложнее. Зато россияне смогут купить турецкие помидоры. А еще в ноябре нас ждут изменения в визовом режиме и очередные налоговые платежи.

Обходной доступ к заблокированным сайтам станет вне закона

С первого ноября все технологии, которые дают доступ к заблокированным сайтам, окажутся под запретом.

Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. N 276-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Под действие закона попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet.

Также операторы поисковых систем должны прекращать выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы.

Россияне смогут купить турецкие помидоры

С первого ноября в Россию разрешили ввозить помидоры из Турции. Но ограниченными партиями. По словам главы Минэнерго РФ, сопредседателя межправительственной Российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александра Новака, в Россию будет ввезено пока 50 тысяч тонн томатов. Это уже согласовано всеми ведомствами.

Напомним, изначально ограничения на экспорт помидоров в нашу страну должны были снять только с первого декабря.

Албания отменит безвизовый режим для россиян

Съездить в Республику Албания россиянам без визы можно будет до 15 ноября. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

Напомним, что визовый режим был отменен 31 мая.

МИД РФ напоминает российским туристам о необходимости оформления медицинской страховки на весь период пребывания за рубежом.

На оплату имущественных налогов остался месяц

Налоги на землю, недвижимость и автомобиль необходимо оплатить до первого декабря 2017 года.

Налоговое уведомление должно прийти каждому до первого ноября. Также узнать всю информацию о своих налогах можно на сайте ФНС в Личном кабинете, если вы его открывали.

Как рассказал "Российской газете" Давид Капианидзе, руководитель налоговой практики BMS Law Firm, стоит учитывать, что неполучение уведомления не освобождает собственника от уплаты налога - в таком случае он должен сам сообщить о наличии объекта. В случае неисполнения этой обязанности ему может быть назначен штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (ст. 122 НК РФ). Если деяние было совершено умышленно, то штраф составит 40 процентов. Кстати, предупреждает эксперт, работодатель может участвовать во взыска¬нии налога - приставы отправляют ему исполнительный лист, в соответствии с котор¬ым происходит взыскание. Сумма удержания не может превышать 50 процентов от зарплаты.

https://rg.ru