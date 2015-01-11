"58 мегатонн на сцене ДК «Маяк»

В минувшую субботу в озёрском ДК «Маяк» состоялись масштабные мероприятия: «Кубок России по атлетическому финтесу «58 мегатонн» и «Мастерский турнир по жиму лёжа», который собрал несколько десятков спортсменов из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Златоуста и, конечно, Озёрска.

Предвосхищал финал соревнований по атлетическому фитнесу «Мастерский жим лёжа», где, по словам председателя федерации пауэрлифтинга и силовых видов спорта Озёрска Владислава Готлиба, впервые в нашем городе работал допинг-офицер. Согласно существующим правилам, инспектор допинг-контроля мог вызвать любого участника на проверку в специально отведённую во Дворце культуры комнату. Если спортсмен не является в течение получаса, он автоматически дисквалифицируется на 2 года. Надо отметить, что среди участников данного мероприятия желающих избежать контроля не было, все достаточно спокойно отнеслись к появлению на площадке допинг-офицера.

Фото http://www.ozerskadm.ru

Праздник спорта продолжился финалом «Кубка России по атлетическому финтесу" с говорящим названием «58 мегатонн»: это вес атомной бомбы! В самых различных категориях выступали, как гости нашего города, в том числе и именитые титулованные, так и местные спортсмены. Как отметил главный судья соревнований Андрей Басов, в прошлом чемпион Европы по бодибилдингу, глава Российских Федерации культуризма и атлетического фитнеса, в первой половине дня были отсеяны все, кто не был подготовлен физически хорошо для такого рода мероприятия. В финале зрители увидели всех, кто действительно этого достоин.

Среди призёров оказался и наш земляк, 70-летний Николай Чернушкин, занимающийся спортом с 12 лет, в такого рода соревнованиях он принимает участие с 2000-го года. Чтобы выйти на сцену и показать рельеф мышц, Николай сбросил 9 килограммов. По словам спортсмена, это нелегко, ведь жена готовит вкуснейшие пироги. К слову сказать, озёрского атлета пришла поддержать практически вся семья, включая внуков и правнуков. Несмотря на такую поддержку, родные отговаривают Николая так себя истязать, зная о многонедельной предсоревновательной т.н. «сушке», когда постепенно из рациона исчезают углеводы. Мы спросили Николая Чернушкина, что он сделает сразу, как только выйдет из ДК «Маяк»? «Жена приготовила пельмени, съем штук 10! И хватит!», - ответил Николай.

На мероприятии можно было увидеть и Главу Озёрского городского округа Евгения Щербакова, который вместе с супругой занимается в тренажёрном зале у инициатора соревнований, известной и многократной призёрки самых различных Чемпионатов, Кубков России Ксении Скворцовой. Евгений Щербаков отметил, что такого рода мероприятия должны и будут и дальше проходить в Озёрске при поддержке Администрации. «Планов много! Обо всём узнаете в своё время!» - сказал с улыбкой Глава округа.

Александра Лебедева

Фото Дениса Васильева