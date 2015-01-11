В РФ увеличен штраф за непропуск пешеходов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов, предусмотренных за непропуск водителями транспортных средств пешеходов и велосипедистов. Если ранее сумма составляла 1500 рублей, то теперь она будет варьироваться от 1500 до 2500 рублей.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и административном штрафе за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), которые пользуются преимуществом в движении.

Напомним, что соответствующий Федеральный закон Государственная Дума приняла 11 октября, а Совет Федерации одобрил его 25 октября.

Напомним, что наказание для "неуступчивых" водителей растет не первый раз. До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до тысячи рублей, а в 2013 году составил полторы тысячи.

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