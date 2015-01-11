Прокуратура Озерска направила в суд уголовное дело о нападении на посетителей ресторана

Прокуратура ЗАТО г. Озерск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 1, ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору), п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, обвиняемые 11 марта 2017 года в ресторане «Чкалов паб», расположенном в г.Озерске, из-за личных неприязненных отношений причинили телесные повреждения двум посетителям ресторана.

Осознавая, что в ресторане находится большое количество граждан, нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, соучастники, вооруженные ножом, молотком и травматическим пистолетом ограниченного поражения «Хорхе-1», с криками ворвались в ресторан, где один из них стал совершать выстрелы из пистолета в одного из посетителей, находившегося у барной стойки. Произведя не менее 4 выстрелов, обвиняемый повалил мужчину на пол. В это время находившаяся в зале жена одного из соучастников нанесла удар молотком по спине потерпевшего.

Своими действиями обвиняемые причинили потерпевшему открытый перелом фаланги пальца, перелом ребра, повлекший пневмоторакс, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, соучастники, удерживая второго потерпевшего, нанесли ему множественные удары руками и деревянным стулом по голове и телу, причинив перелом локтевой кости со смещением, а также ножевые порезы, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Озерский городской суд.

http://www.chelproc.ru