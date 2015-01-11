Незаменимое спассредство на воде

Спасательный конец Александрова – это средство для оказания помощи утопающим, упавших за борт судна, с высокого пирса, причала, берега где невозможно выбраться из воды самостоятельно.

Это устройство было сконструировано и предложено матросом спасательной службы в 1914 году – Василием Александровым.

Спасательный конец Александрова является обязательной экипировкой на маломерных судах, байдарках и надувных лодках, также это спасательное средство используют на спасательных постах – бассейнах, пляжах, зонах купания.

Устройство у конца Александрова – плавучий линь из полипропилена (длина должна составлять не менее тридцати метров) с петлёй (диаметр около сорока сантиметров) и двумя поплавками яркого цвета. Традиционно, используются оранжевые поплавки, которые хорошо заметны в любых погодных условиях. Изначально его конструкция состояла из материалов, что имели распространение в тот исторический период: поплавков из пробки с брезентом, прочного линя из натуральных материалов и свинцового груза общим весом не более 200 грамм. Сейчас подобная конструкция выглядела бы очень архаично, поэтому все её элементы заменены на современные аналоги синтетического происхождения. Изменения коснулись и свинцового утяжелителя, который в конце XX века был заменён на менее травмоопасный мешочек с песком.

Cпасатель забрасывает утопающему конец с петлёй, оставляя противоположный конец себе. Благодаря плавучести полипропилена, линь держится на поверхности воды. Утопающий берётся за петлю руками или надевает через голову, фиксируя на уровне груди, после чего его вытягивают из водной толщи. Поплавки при этом дополнительно поддерживают человека на плаву, в некоторой степени являясь слабым подобием спасательного жилета.

Второй вариант используется спасателями в том случае, если пострадавший без сознания, тогда процедуру «надевания» конца Александрова будет осуществлять второй спасатель.

Напоминаем, что если вы стали свидетелем несчастного случая на воде (льду) немедленно звоните 112 с мобильного телефона.

Елена Коробова, инструктор ГО