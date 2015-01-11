Недельная инфляция в РФ опять замедлилась до нуля

Потребительские цены в России за неделю с 24 по 30 октября не изменились, сообщил в среду Росстат.

За предыдущую неделю с 17 по 23 октября недельная инфляция впервые с середины июля выросла на 0,1%, до этого шесть недель инфляция была также нулевой, а еще до этого две недели подряд фиксировалась дефляция на 0,1% и 0,2% соответственно.

Накопленным итогом с начала месяца цены к 30 октября выросли на 0,2% (с учетом округления), с начала года - увеличились на 1,9%.

Как сообщалось, в сентябре дефляция в РФ составила 0,1% после рекордной за все время наблюдений дефляции в 0,5% в августе. Дефляция на протяжении двух месяцев подряд наблюдалась всего второй раз (до этого в 1997 году).

Среднесуточный рост цен за 30 дней октября равнялся 0,008%. За аналогичный период октября прошлого года среднесуточный прирост составлял 0,017%. Исходя из этих данных и годовой инфляции на конец сентября (2,96%) следует, что к 30 октября инфляция в годовом выражении находилась между 2,6% и 2,7%, несколько ближе к 2,6%.

В то же время в октябре 2016 года месячная инфляция оказалась ниже недельной динамики - 0,4% (недельная выводила на 0,5%), поэтому округления на 30 октября достаточно условны, и итоговая цифра за месяц (будет опубликована на следующей неделе) может оказаться чуть выше.

По сравнению с предыдущей неделей замедлился рост цен на плодоовощную продукцию - до 2,1% с 3,4% неделей ранее. В том числе помидоры и огурцы подорожали на 15,2% и 12,7% соответственно, картофель - на 0,6%. При этом лук, капуста, морковь и яблоки стали дешевле на 0,8-1,5%.

За прошедшую неделю куриные яйца стали дороже на 0,7%, мясные консервы - на 0,2%.

Одновременно цены на сахарный песок снизились на 1,6%, муку, подсолнечное масло, гречневую крупу, рис, пшено, макаронные изделия, вермишель, чай, курицу, свинину, баранину и колбасы - на 0,1-0,9%.

Цены на автомобильный бензин за неделю не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,3%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в октябре на уровне 0,2-0,3%, годовую - 2,7-2,8%. По итогам 2017 года министерство называет наиболее вероятным интервал для инфляции в 2,7-3,2%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине октября заявил журналистам, что отклонение годовой инфляции от таргета уже "серьезное", и это "плохо". По его словам, столь существенное замедление годовой инфляции вызвано монетарными факторами.

Совет директоров ЦБРФ на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 30 октября на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 8,25% годовых, при этом Банк России еще раз отметил, что инфляция по-прежнему остается вблизи 4%, а ее отклонение вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами.

"Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно", - говорилось в сообщении ЦБ.

http://www.interfax.ru/business/585759