В «Школе грамотного потребителя» прошел семинар по энергоэффективности для челябинских педагогов

Участникам семинара были разъяснены способы энергосбережения как в масштабах области и города, так и в каждом доме и каждой семье. В связи с этим было рассказано, каким образом можно сберегать тепло в квартирах, как можно экономить электричество и воду жильцам многоквартирных домов. В доступной форме были отражены преимущества и недостатки существующих бытовых приборов освещения. Материалы, полученные участниками семинара на встрече, станут основой для проведения мероприятий по повышению энергетической грамотности школьников, а также помогут педагогам в профориентационной работе. «На таких семинарах узнаешь много нового, – сказала представитель Детского экологического центра города Челябинска Наталья Парфенова. – В своей работе мы обязательно используем полученные знания и сможем рассказать школьникам о том, как можно экономить электричество и воду дома и как эти простые вещи могут повлиять на экологию в целом». Для справки: Очередной бесплатный семинар проекта «Школа грамотного потребителя» на тему «Порядок приемки работ по капремонту. Рекомендации для собственников. Контроль качества выполненного капремонта» состоится 14 ноября 2017 года с 15.00 до 17.00 в демонстрационно-образовательном центре Регионального оператора по адресу г. Челябинск, Комсомольский проспект, 76 «А». Записаться на семинар можно по телефону 8 (351) 778-06-49.