Южноуральские водопользователи пополнили бюджет на 180 миллионов

«Сегодня в области 340 юридических и физических лиц используют водные ресурсы южноуральских озер и рек. Все эти объекты находятся в собственности Российской Федерации, но полномочия по их предоставлению переданы на региональный уровень. Своевременность и правильность внесения водопользователями платы контролирует министерство имущества и природных ресурсов», – отметил глава ведомства Алексей Бобраков. В следующем году объем доходов федерального бюджета от платы за пользование южноуральскими водными объектами вырастет на 15 процентов и составит 207 миллионов рублей. Это обусловлено увеличением ставок платы. Также в регионе до 91 процента будет повышена доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, и практически до 95 процентов – доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод. Значения целевых показателей согласованы Федеральным агентством водных ресурсов. Уточним, что в Челябинской области действует 288 договоров водопользования. Из них 134 договора заключены с целью забора водных ресурсов, 154 договора – с целью использования акватории, в том числе для рекреации.