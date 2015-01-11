О многострадальной программе благоустройства

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 2 ноября, 17:55
Регистрация на сайте
Авторизация

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Ноябрь 2017 (23)
Октябрь 2017 (352)
Сентябрь 2017 (356)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Студия визуальных решений «Ника»
| Авторские разделы » Евгений Шитиков

О многострадальной программе благоустройства

Сегодня 2 ноября, а постановление о программе благоустройства на 2018 год в Озерске до сих пор не вышло. Это создает риски для реализации приоритетного федерального проекта в следующем году.

Хочется сразу сказать, что цель данной публикации – не критика, а скорее помощь администрации города. Я заинтересован, чтобы проект по формированию комфортной городской среды в 2018 году прошел в Озерске лучше, чем в 2017-м. Но чтобы были исправлены «помехи», их сначала необходимо выявить. На основании наблюдения за программой этого года можно выделить ряд недостатков, которые серьезно тормозили работу и создавали искусственные препятствия для инициативных жителей, и которые вполне возможно устранить, чтобы процесс шел эффективнее.

Первое и главное – в 2017 году наблюдалась несогласованность действий различных подразделений администрации, из-за чего было потеряно время. Программу благоустройства сначала формировали специалисты Управления экономики (хотя формально это не их вопрос), потом исполнителем программы стал УКСиБ, а позднее часть полномочий передали в УЖКХ. При этом каждое управление добавляло свои требования к оформлению заявок и процедурам их согласования, что в конце концов вылилось почти в 3 месячное отставание от графика (первые деньги на дворы были получены только в сентябре, а должны были поступить в июле, поэтому некоторые дворы начинают работы только сейчас, фактически под снегом).

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

Помимо такой несогласованности в действиях (но это объяснимо, ведь программа благоустройства новая, было много непонятных моментов, которые сейчас более-менее прояснились), был ряд моментов, которых можно было избежать. Например, для инициативных жителей никто не предложил помощи в составлении качественных смет – вернее, им было предложено сделать сметы за собственный счет.

В принципе, подробная проработанная смета от жителей не требовалась – согласно рекомендациям Минстроя РФ, инициаторы должны были подготовить примерные сметные расчеты, которые впоследствии должны были быть проработаны и уточнены в администрации города (предполагалось, что все закупки пойдут через муниципальные контракты, а там без подробной сметы никак). Но так как в Озерске был выбран другой путь – не муниципальные контракты по 44-ФЗ, а субсидии управляющим компаниям, то вопрос смет как-то подвис в воздухе. Лишь немногие инициаторы смогли найти немалые средства (от 10 тысяч рублей) и оплатить услуги сметчиков – остальные довольствовались сметой, составленной «на коленке». Но ведь жители – не профессиональные строители и сметчики, они много просто не знали и не учли некоторые, весьма существенные виды работ: подготовку площадки, демонтаж старого оборудования, спил деревьев и корчевание пней…

В результате дворы, которые сами готовили заявки, «недосчитались» более 400 тысяч рублей – это те работы, которые необходимо было заложить в сметы, но жители этого не сделали. И хорошо, что за счет экономии от торгов по «освещению» остались лишние средства и их направили на недостающие работы во дворах – а если бы такой экономии не было?

В общем, сметами надо заниматься профессионально, помогать жителям в их составлении, а не требовать чтобы все делал предполагаемый подрядчик. Подрядчик бесплатно эту работу выполнять не желает, тем более что нет гарантии, что именно он будет выполнять эти работы в следующем году. Представляется, что со сметами инициативным гражданам должно помогать профильное подразделение администрации – МКУ УКС, например. В этот раз УКС был фактически не задействован в программе благоустройства.

И в связи с этим вторая проблема, которую можно было бы избежать и которая не должна повториться в будущем – это фактическое отсутствие строительного контроля за выполнением работ. Самый яркий пример – это «площадка Водяновой» в детском парке. Не хочу умалять заслуг руководства парка и лично Луизы Белой – они в этом проекте действительно значительны, но в данном случае есть опасение, что резиновое покрытие, с таким трудом и такой ценой уложенное под основание площадки, простоит недолго (оно уже начало повреждаться). Дело в том, что при заливке бетонного основания не была сделана «разуклонка», то есть наклон поверхности для отвода влаги – и в результате после дождя вода стояла в лужах (см.фото). Это значит, что вода не будет никуда уходить, а будет замерзать под резиновым покрытием и делать его ломким. Вполне возможно, что через некоторое время значительная часть резинового покрытия будет разрушена. Будет ли у подрядчика желание восстанавливать покрытие площадки – большой вопрос.

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

О многострадальной программе благоустройства

Всего этого можно было бы избежать, если бы работы по благоустройству детских площадок изначально находились бы под контролем специалистов, а вопросы по содержанию, последовательности и стоимости самих работ решались в диалоге с реальными практиками в строительстве. К сожалению, такого диалога в 2017 году не случилось, и результаты говорят сами за себя – задержка сроков, монтаж оборудования в ноябре, в минусовую температуру – все это даст о себе знать в будущем. Но главное – по-прежнему доминирует подход, согласно которому администрация в недрах себя рождает условия, которые потом крайне трудно выполнить. Отсутствие диалога между заинтересованными сторонами – вот принципиальный недостаток данного подхода, и по иронии судьбы именно на это обращали внимание руководители Минстроя, Правительства РФ и Президент, анонсируя этот проект. «Нельзя принимать решения без учета мнения жителей» - красной нитью проходило во всех выступлениях руководства страны.

Что ж, будем надеяться, данный недостаток будет оперативно устранен, ведь времени на формирование программы на 2018 год осталось всего 2 месяца.

Евгений Шитиков

Координатор движения "Зеленый Озерск"

Ключевые теги: благоустройство дворов.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» "58 мегатонн": Озёрск накроет волна красоты, гармонии и брутальности. ОНЛАЙН ВЕЩАНИЕ
» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?
» Праздник джаза в ДК «Маяк» онлайн
» Госавтоинспекция больше не будет выдавать справки о ДТП
» Благодарность от Никиты Михалкова
» МАГАТЭ ставит точку в скандале вокруг рутения
» Быть или не быть киоскам на улицах Озёрска?
Обсуждаемые новости
» МАГАТЭ ставит точку в скандале вокруг рутения
» Неужели у «Фестиваля» станет тихо?
» Поддержка предпринимателей: есть ли она в Озёрске? Отвечает А.Жмайло
» Информация о проведении публичных слушаний
» Старшему смены спасателей пришлось нырять за ушедшим под воду подростком
» Не сидите дома, ведь вокруг так много интересного! Обзор мероприятий Озёрска и других городов
» Вандализм или халтура в Детском парке?

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги