О многострадальной программе благоустройства

Сегодня 2 ноября, а постановление о программе благоустройства на 2018 год в Озерске до сих пор не вышло. Это создает риски для реализации приоритетного федерального проекта в следующем году.

Хочется сразу сказать, что цель данной публикации – не критика, а скорее помощь администрации города. Я заинтересован, чтобы проект по формированию комфортной городской среды в 2018 году прошел в Озерске лучше, чем в 2017-м. Но чтобы были исправлены «помехи», их сначала необходимо выявить. На основании наблюдения за программой этого года можно выделить ряд недостатков, которые серьезно тормозили работу и создавали искусственные препятствия для инициативных жителей, и которые вполне возможно устранить, чтобы процесс шел эффективнее.

Первое и главное – в 2017 году наблюдалась несогласованность действий различных подразделений администрации, из-за чего было потеряно время. Программу благоустройства сначала формировали специалисты Управления экономики (хотя формально это не их вопрос), потом исполнителем программы стал УКСиБ, а позднее часть полномочий передали в УЖКХ. При этом каждое управление добавляло свои требования к оформлению заявок и процедурам их согласования, что в конце концов вылилось почти в 3 месячное отставание от графика (первые деньги на дворы были получены только в сентябре, а должны были поступить в июле, поэтому некоторые дворы начинают работы только сейчас, фактически под снегом).

Помимо такой несогласованности в действиях (но это объяснимо, ведь программа благоустройства новая, было много непонятных моментов, которые сейчас более-менее прояснились), был ряд моментов, которых можно было избежать. Например, для инициативных жителей никто не предложил помощи в составлении качественных смет – вернее, им было предложено сделать сметы за собственный счет.

В принципе, подробная проработанная смета от жителей не требовалась – согласно рекомендациям Минстроя РФ, инициаторы должны были подготовить примерные сметные расчеты, которые впоследствии должны были быть проработаны и уточнены в администрации города (предполагалось, что все закупки пойдут через муниципальные контракты, а там без подробной сметы никак). Но так как в Озерске был выбран другой путь – не муниципальные контракты по 44-ФЗ, а субсидии управляющим компаниям, то вопрос смет как-то подвис в воздухе. Лишь немногие инициаторы смогли найти немалые средства (от 10 тысяч рублей) и оплатить услуги сметчиков – остальные довольствовались сметой, составленной «на коленке». Но ведь жители – не профессиональные строители и сметчики, они много просто не знали и не учли некоторые, весьма существенные виды работ: подготовку площадки, демонтаж старого оборудования, спил деревьев и корчевание пней…

В результате дворы, которые сами готовили заявки, «недосчитались» более 400 тысяч рублей – это те работы, которые необходимо было заложить в сметы, но жители этого не сделали. И хорошо, что за счет экономии от торгов по «освещению» остались лишние средства и их направили на недостающие работы во дворах – а если бы такой экономии не было?

В общем, сметами надо заниматься профессионально, помогать жителям в их составлении, а не требовать чтобы все делал предполагаемый подрядчик. Подрядчик бесплатно эту работу выполнять не желает, тем более что нет гарантии, что именно он будет выполнять эти работы в следующем году. Представляется, что со сметами инициативным гражданам должно помогать профильное подразделение администрации – МКУ УКС, например. В этот раз УКС был фактически не задействован в программе благоустройства.

И в связи с этим вторая проблема, которую можно было бы избежать и которая не должна повториться в будущем – это фактическое отсутствие строительного контроля за выполнением работ. Самый яркий пример – это «площадка Водяновой» в детском парке. Не хочу умалять заслуг руководства парка и лично Луизы Белой – они в этом проекте действительно значительны, но в данном случае есть опасение, что резиновое покрытие, с таким трудом и такой ценой уложенное под основание площадки, простоит недолго (оно уже начало повреждаться). Дело в том, что при заливке бетонного основания не была сделана «разуклонка», то есть наклон поверхности для отвода влаги – и в результате после дождя вода стояла в лужах (см.фото). Это значит, что вода не будет никуда уходить, а будет замерзать под резиновым покрытием и делать его ломким. Вполне возможно, что через некоторое время значительная часть резинового покрытия будет разрушена. Будет ли у подрядчика желание восстанавливать покрытие площадки – большой вопрос.

Всего этого можно было бы избежать, если бы работы по благоустройству детских площадок изначально находились бы под контролем специалистов, а вопросы по содержанию, последовательности и стоимости самих работ решались в диалоге с реальными практиками в строительстве. К сожалению, такого диалога в 2017 году не случилось, и результаты говорят сами за себя – задержка сроков, монтаж оборудования в ноябре, в минусовую температуру – все это даст о себе знать в будущем. Но главное – по-прежнему доминирует подход, согласно которому администрация в недрах себя рождает условия, которые потом крайне трудно выполнить. Отсутствие диалога между заинтересованными сторонами – вот принципиальный недостаток данного подхода, и по иронии судьбы именно на это обращали внимание руководители Минстроя, Правительства РФ и Президент, анонсируя этот проект. «Нельзя принимать решения без учета мнения жителей» - красной нитью проходило во всех выступлениях руководства страны.

Что ж, будем надеяться, данный недостаток будет оперативно устранен, ведь времени на формирование программы на 2018 год осталось всего 2 месяца.

Евгений Шитиков

Координатор движения "Зеленый Озерск"