До срока уплаты имущественных налогов физических лиц осталось менее 1 месяца

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2016 год - 1 декабря 2017 года.

Оплатить имущественные налоги можно через интернет: в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц; лично: в почтовых отделениях, через кассу банка, через банкоматы и терминалы банков.

В случае неполучения налогового уведомления по почте, налогоплательщики могут самостоятельно обратиться в налоговый орган за получением уведомления и квитанций на уплату налоговых платежей. Налоговая инспекция рада Вас видеть понедельник, среда – с 09.00 до 18.00; вторник, четверг – с 09.00 до 20.00; пятница – с 09.00 до 16.45; вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00

Справочную информацию можно получить по телефонам: (35151) 4-00-26, (35151) 4-00-22.

Телефон колл-центра ФНС России: 8-800 – 222 – 2222.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области