Уважаемые налогоплательщики!

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!

Они пройдут во всех налоговых инспекциях России:

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00

11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто и в какие сроки должен уплачивать имущественные налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.

Каждый налогоплательщик сможет подключиться к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, о налогооблагаемом движимом и недвижимом имуществе, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции, контролировать состояние расчетов с бюджетом, обращаться в налоговые органы и оплачивать налоги через Интернет.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области рада будет Вас видеть по адресам:

г. Кыштым, ул. Юлии Ичевой, д. 175

г. Озерск, ул. Студенческая, д.6

г. Карабаш, ул Металлургов, д. 15/4 кв. 31

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области