В Челябинске восстановят аллею даурских лиственниц

Парламентарий предложил вернуть «зеленый памятник» городу и уже весной высадить около 500 саженцев даурских лиственниц в Челябинске. Причем молодые растения будут прямыми «потомками» столетних деревьев в центре города, так как выращены они из семян этих самых легендарных лиственниц. Ранее на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Красной были вырублены даурские лиственницы, высаженные там ещё в начале прошлого века. Из тридцати столетних деревьев осталось всего четыре. По инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова были собраны семена лиственниц, из которых вырастили саженцы деревьев, которые уже весной будут готовы к высадке. «Семена лиственниц, взятые из шишек тех деревьев, что растут на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной, были высажены в Аргаяшском питомнике, их освятил батюшка, чтобы они лучше прижились, на следующий год они должны уже быть достаточно окрепшими и пригодными для высадки», - отметил руководитель Главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов. Сейчас по поручению Владимира Бурматова подыскивается наиболее удобное место для высадки, учитываются условия окружающей среды, наличие выхлопных газов и других различных факторов, которые могут навредить молодым деревьям. «Даурские лиственницы имеют большое значение для Челябинска, мало в каком городе есть такой «зеленый памятник», а для нашего города, где вопрос экологии стоит на первом месте, это особенно знаково. Этим деревьям уже более ста лет, они есть на всех исторических фото- и видео-хрониках. При этом они находятся на грани выживания из-за варварских вырубок. Мы хотим сохранить эту ценность для жителей Челябинска», - заявил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов. Напомним, что в начале октября в Челябинске варварски срубили одну из пяти оставшихся даурских лиственниц на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной. Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил депутатские запросы главе города Евгению Тефтелеву и Прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву с просьбой провести расследование и установить виновных, оценить ущерб и квалифицировать действия. По информации челябинских краеведов, даурские лиственницы были высажены в 1905 году из 30-ти семян, привезенных раненым офицером - участником русско-японской войны. Просьбу умирающего солдата высадить деревья исполнили. В начале двадцатого столетия сад диковинных лиственниц доходил до нынешнего Алого поля, ухаживали за «зеленым уголком», что называется, всем миром. Оставшиеся несколько деревьев хранят память о южноральцах, участвовавших в русско-японской войне, а их было около 17 тысяч человек. Три с половиной тысячи из них навсегда остались лежать на полях сражений.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-vosstanovyat-alleyu-daurskih-listvennic-41472