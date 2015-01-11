Новая онкополиклиника начнет прием пациентов 7 ноября

Шестиэтажное здание было построено по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на территории медгородка в Челябинске за два года. В новом строении все спланировано и устроено так, чтобы комфортно было и пациентам, и врачам. Новая поликлиника, как и старая, будет принимать до 600 пациентов в смену: по будням 24 врача будут вести прием по 29 направлениям. «Это не учреждение первичного звена, в которое можно просто прийти и провериться. Здесь разместится консультативная служба для тех, у кого уже есть веские основания для обращения, здесь будут разрабатываться планы лечения пациентов, то есть это некий «мозговой центр» южноуральской онкологии», – подчеркнул главный онколог минздрава Челябинской области, главный врач онкоцентра Андрей Важенин.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/novaya-onkopoliklinika-nachnet-priem-pacientov-7-noyabrya-41471