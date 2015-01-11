Это надо помнить, чтобы не повторялось

В информационном центре ФГУП «ПО «Маяк» по инициативе Совета ветеранов Озерского городского округа состоялась встреча с жителями города, пострадавшими от политических репрессий.

- 30 октября - этот День был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году в память обо всех, кто был подвергнут политическим репрессиям за свои убеждения по национальным, социальным и другим признакам и стал жертвой произвола тоталитарного государства. Событие отмечает все население страны, в Озерском городском округе также из года в год проводятся траурные мероприятия: о тех горьких событиях надо помнить, чтобы они не повторялись, - отметил председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев. - В этот раз было решено организовать для представителей данной категории граждан встречу со специалистами, в ходе которой можно было получить полезную информацию о предоставляемых законом льготах, узнать что-то новое об истории создания «Маяка».

Перед собравшимися выступили: начальник отдела управления социальной защиты населения Ольга Карцева и ветеран производственного объединения «Маяк» Борис Ентяков, также был продемонстрирован фильм о первенце атомной отрасли.

Деловой, дружеский разговор ветераны продолжили за чаепитием, обсудили различные жизненные проблемы, получили ответы на интересующие вопросы.

Справочно: в Озерском городском округе проживает 290 человек, официально признанных жертвами политических репрессий.

Меры социальной поддержки, предоставляемые реабилитированным лицам

1) внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в поликлиниках и других медицинских организациях, находящихся в государственной собственности Челябинской области или в собственности муниципальных образований;

2) ежемесячная денежная выплата в размере 1 200 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3) возмещение расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, в размере 2 000 рублей;

4) возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом (в размере 100 процентов стоимости проезда), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (в размере 50 процентов стоимости проезда).

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Фото Владимира Беляева.