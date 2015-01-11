Памяти Артиста и Поэта

…Я не помню, когда и при каких обстоятельствах мы с ним познакомились.

Так бывает.

Человек незаметно, словно на цыпочках, входит в твою жизнь и в ней остается.

Потом наши тропинки часто пересекались на разных мероприятиях в учреждениях культуры, где он пел свои (и не только свои) песни.

Когда он принес в редакцию газеты «Единый Озерск» свой рассказ «Божья коровка», я был, откровенно говоря, потрясен. Передо мной предстал не просто талантливый автор-исполнитель и яркий чтец-декламатор, а прозаик. Настоящий прозаик.

Рассказ «Божья коровка» – настоящая литература, где за неназванным героем однозначно прочитывается И.В.Курчатов, как под пенсне и шляпой, упоминаемым в рассказе, – Л.П.Берия…

В газете тогда не было возможности опубликовать рассказ целиком, и от этого было очень обидно. Обидно не только за автора, но и за читателей, которым недодали чего-то очень нужного…

Как же он радовался, когда мне удалось «протолкнуть» в один из сборников этот рассказ целиком!

Сегодня утром я узнал, что вчера его не стало.

Вышел на сцену, спел в последний раз, сказал зрителям: «Живы будем – не помрем!» и ушел. Все думали, что за кулисы. А он ушел – в Вечность.

Владимир Тимофеевич ВОРОШИЛОВ.

Поэт.

Прозаик.

Артист.

Человек.

Когда-то у меня появились строчки, которые вполне можно отнести и к Владимиру Тимофеевичу:

Время сжалось до размеров пули

В нарезном стволе десятилетий.

И свистят апрели сквозь июли

Фейерверком взорванных соцветий.

Выстрел. Мимо. Лишь слегка забрызган

Чьей-то жизнью, кончившейся датой…

Повезло во времена раздрызга

Быть не генералом, а солдатом…

Царствие Небесное…

Вечная Память…

Александр Волынцев