Новогорный первым услышал ретро-музыкантов

11 ноября 2017 года в Доме Культуры «Энергетик» поселка Новогорный стартовал XIII Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей». Учредителями фестиваля-конкурса являются Министерство культуры Челябинской области и ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества».

XIII Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей» проводится в четырех территориях области. ДК «Энергетик» поселка Новогорный Озерского городского округа - это первая площадка, которая принимала ретро-музыкантов из Снежинского, Озерского, Кыштымского городских округов, Аргаяшского, Сосновского, Красноармейского, Кунашакского муниципальных районов, города Челябинска. Это вокально-инструментальные ансамбли, хоровые коллективы, солисты-вокалисты, вокальные ансамбли - всего 139 участников. Гости праздника услышали русские романсы, ретро-песни прошлых лет, эстрадно-джазовые и стилизованные народные композиции.

В пятый раз двери Дома Культуры «Энергетик» распахнулись для участников Областного ретро-фестиваля «Песни юности нашей», и вновь коллектив ДК сделал все, чтобы превратить конкурс в настоящий праздник музыки, в этом году посвященный 100-летию Революции. «И вновь продолжается бой» в исполнении сборного хора ДК – энергичный старт фестивалю!

Оценивало конкурсные программы компетентное жюри в составе:

- Хабибулин Рулан Генятович - заведующий кафедрой эстрадно-оркестрового творчества Челябинского государственного института культуры, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации;

- Глазков Николай Григорьевич - преподаватель кафедры эстрадно-оркестрового творчества Челябинского государственного института культуры, доцент, народный артист Российской Федерации;

- Поляков Евгений Александрович - лидер Челябинской группы "Princess Never--a-Smaile", руководитель музыкального портала CHELMUSIC, музыкальный критик;

- Биушева Ригина Владимировна - специалист ОГБУК "ЧГЦНТ" по вокально-хоровому и инструментальному жанрам.

Конкурсная программа фестиваля продолжалась около 5 часов. Критериями оценок участников XIII Областного ретро-фестиваля «Песни юности нашей» были вокальные данные исполнителя, качество фонограмм, манера исполнения, сценическое движение при исполнении произведения, сценическая одежда исполнителя, правильный и оправданный подбор произведения под свои артистические данные и умение работать с микрофоном.

После обсуждения конкурсной программы члены жюри высказали свои пожелания и профессиональные рекомендации коллективам – участникам, вручили дипломы. Специальный диплом фестиваля в номинации «За искренность» получили Мариэтта Киргетова и Сергей Серухин, Центр общественных инициатив "Созидание" г.Озерск. Сергей – автор и исполнитель, представил на конкурсе песню о родном Озерске, которую прекрасно исполнила юная солистка Мариэтта.

Дипломы лауреата I степени

Анжелика Муратова, г.Челябинск ЧГИК

Вокальный ансамбль "Новая волна", Дом Культуры МБУК "МСКО" Сосновский р-н, п. Полетаево (рук. М.С.Андриевских)

Дипломы лауреата II степени

Марина Бунакова, г.Челябинск (рук.Т.С.Луценко)

Вадим Савельев, Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области вокальная студия им.А.Н.Медведенко, МБУ Клубное объединение "Октябрь" г.Снежинск

«Народный коллектив» хор ветеранов труда, МУ "Миасский РДК", Красноармейский р-н (рук.А. Пядышев)

Группа "Флеш" «Народный» коллектив студия эстрадного пения "Дебют", МБУ КО "Октябрь" г.Снежинск (рук.Т.З. Гогоберидзе)

Александра Орлова «Народный» коллектив струнный ансамбль "Виола", МБУ КО "Октябрь" г.Снежинск (рук. Н.Ф. Костарева)

Дипломы лауреата III степени

Станислав Хасанов, МКУ «Культура, досуг, молодежная политика» Кунашакский р-н, с.Кунашак

Вокально-инструментальная группа " Контакт", МКУК ЦКС МО"Буринское сельское поселение" Кунашакский р-н, (рук. В.Проводкин)

«Народный» коллектив ансамбль академической песни им. Людм. Насоновой, РДК МБУК МСКО Сосновский р-н, с. Долгодеревенское (рук. Т.М.Матюшкова)

Игорь Хотеенков «Народный» коллектив студия эстрадного пения "Дебют", МБУ КО "Октябрь" г.Снежинск (рук. Т.З.Гогоберидзе)

Марина Худякова Заслуженный коллектив вокальная студия им. А.Н. Медведенко, МБУ КО "Октябрь" г.Снежинск (рук. В.Л.Мясникова, концертмейстер С.Малахова)

Дмитрий Павлинов Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области вокальная студия им.А.Н.Медведенко, МБУ Клубное объединение "Октябрь" г.Снежинск (рук.В.Л. Мясникова)

Диплом I степени

«Народный» коллектив вокальный ансамбль "Лето", МБУ «Культурно-досуговый центр» г.Озерск, п.Новогорный (рук. Т.В. Капина)

Марина Андриевских, Полетаевский ДК МБУК "МСКО" Сосновский р-н

Мужской вокальный ансамбль, МБУ "Комитет по культуре" Аргаяшский районный дом культуры с.Аргаяш (рук. Р.М.Сайфутдинов)

Вокальная группа " Женские истории", МКУ "Октябрьское СЦКС" Красноармейский р-н (рук.Г.Р. Ражапова)

Вокальный ансамбль «Народного» коллектива хора русской песни, ДК "Маяк" МБУ "Культурно-досуговый центр" г. Озерск (рук. Е.А.Петрухина, концертмейстер – А.Г.Битько)

Илья Гуль, ФГБОУ ВС ЧГИК г.Челябинск (рук. П.В.Хлызова)

Виктория Шалапова, ФГБОУ ВС ЧГИК г.Челябинск (рук. П.В.Хлызова)

Диплом II степени

«Народный» коллектив хор русской песни «Золотаюшка», МКУ "Мирненский СДК" Красноармейский р-н (рук. Ю.С.Черных)

Вокальный ансамбль "Кружева", СЦКС "Октябрьский" Красноармейский р-н (рук. Н.Суханова)

Анатолий Владимиров, Центр общественных инициатив "Созидание" г.Озерск

Диплом III степени

«Народный» коллектив хор русской песни "Лазуринка", МКУК "Лазурненская СЦКС" Красноармейский р-н (рук. Ю.С.Черных)

«Народный» коллектив струнный ансамбль «Виола», МБУ «Клубное объединение «Октябрь» г.Снежинск (рук. Н.Ф. Костарева)

Валерий Осинцев, Солнечный СДК Сосновский р-н (рук. С.В.Сюникаева)

Олег Яковлев Заслуженный коллектив вокальная студия им. ЗРК А.Н. Медведенко, МБУ КО "Октябрь" г.Снежинск (хормейстер В. Мясникова, концертмейстер С.Малахова)

Вокальный ансамбль «Белая черёмуха», ДК пос. Тайгинка МУ "ЦКС" г.Кыштым (рук. А.С.Куреннов)

Светлана Щербакова Вокальный ансамбль "Белая черёмуха", ДК пос. Тайгинка МУ "ЦКС" г.Кыштым (рук. А.С.Куреннов)

Вокальный ансамбль " С песней по жизни", Центр общественных инициатив "Созидание" г.Озерск (рук. А.А.Владимиров)

Оксана Титова