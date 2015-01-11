Песня революции жива

Во дворце культуры «Маяк» прошёл четвёртый песенный фестиваль, в котором приняли участие вокальные коллективы клубных объединений ветеранов Озерского городского округа. В этом году фестиваль под названием «Песни, рожденные Октябрем», был посвящён 100-летию Октябрьской революции 1917 года.

Следует отметить, что песенный фестиваль для старшего поколения озерчан стал традиционным и долгожданным мероприятием. Первый фестиваль был посвящён конкурсу гимнов ветеранских клубов. В год семидесятилетия Великой Победы вокальные коллективы ветеранских организаций исполняли песни военных лет, в прошлом году к фестивалю были подготовлены песни из любимых кинофильмов советского времени. В этом году Совет ветеранов округа совместно с Центром Общественных инициатив «Созидание» подготовили и провели на сцене ДК «Маяк» фестиваль «Песни, рожденные Октябрем».

В фойе была организована выставка фотографий с праздничных демонстраций, посвященных празднованию Октябрьской революции вОзерске. Изделия прикладного творчества представили ветераны Алферова Наталья, Бочкова Альбина, Васильева Алла, Бухтиярова Татьяна, Дегтярева Галина, Назарова Алефтина, студия «Мастерица» (МУ «Комплексный центр», руководитель Екатерина Ольховская).

В мероприятии приняли участие 12 вокальных ансамблей, представляющих клубные объединения ветеранов Озерского городского округа: «Березка», «Журавушка», «Культура», «Огонек», «Радуга», «Родничок», «Рябинушка», «Строитель», «Светелка», «Память сердца», «Уралочка», «С песней по жизни», «Признание», а также клуб самодеятельной песни «Рифей», ансамбль «Селяне» Каслинского муниципального района, ветеран Специального управления ФПС № 1 Виктор Торопыгин. Ветеран ФГУП «ПО «Маяк», ветеран атомной энергетики и промышленности, участник ликвидации последствий аварии 1957 года Зинаида Матющенко на праздничном мероприятии была отмечена благодарностью за цикл статей «Кумиры, рожденные революцией», которые были опубликованы в газете «Вестник Маяка».

Участников вечера поздравил заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков. Он выразил ветеранам благодарность за память к истории и неравнодушное отношение к судьбе своей страны, пожелал доброго здоровья, творческого долголетия на благо Озерского городского округа.

Председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев вручил участникам благодарственные письма. В завершение праздничного вечера всем залом была исполнена песня «Варшавянка».

Коллективы художественной самодеятельности подготовили свои выступления, вкладывая личное отношение, поэтому праздник прошёл на высоком художественном и патриотическом уровне, едином эмоциональном подъёме, оставил у всех самые теплые и светлые впечатления.

Информация предоставлена Советом ветеранов Озерского городского округа.

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Фото Владимира Беляева