Пенсионеры еще поработают

Количество населения в трудоспособном возрасте с 2016 по 2020 год уменьшится на 3,1 млн человек. Однако в совокупной численности рабочей силы эти потери можно будет сократить до 1 млн человек. Об этом говорится в макропрогнозе Минэкономразвития на 2018–2020 годы. Для этого будут реализованы меры, направленные на стимулирование занятости пожилых граждан, совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов и вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность. Всё это приведет к снижению уровня безработицы до 4,7%. Эксперты называют такое сильное снижение безработицы структурным сдвигом в экономике и видят в этом негативное влияние на рынок труда.

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В среднесрочной перспективе в России будет сокращаться количество трудоспособного населения. Это связано с демографическим кризисом, который произошел в 1990-е. По оценкам Минэкономразвития, приведенным в макропрогнозе на ближайшую трехлетку, численность трудоспособного населения сократится с 83,7 млн человек в 2016 году до 80,6 млн человек в 2020 году.

Однако правительство намерено бороться с этой тенденцией. Так, планируется стимулировать занятость пожилых людей. Например, через профессиональное обучение и развитие института наставничества. Государство намерено повышать и занятость инвалидов. Для этого будет усовершенствован механизм квотирования рабочих мест для них, а также повышена эффективность работы служб занятости в части трудоустройства.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что компенсировать потери от сокращения численности населения в трудоспособном возрасте позволит предотвращение несчастных случаев на производстве и улучшение условий труда.

В макропрогнозе также отмечается, что необходимо вовлекать женщин в предпринимательскую деятельность. Министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на одной из сессий на Восточном экономическом форуме в сентябре, говорил, что правительство разрабатывает новый пакет мер, который будет позитивно влиять на женскую занятость.

Вице-премьер Ольга Голодец обращала внимание на то, что средняя зарплата женщин в России ниже, чем у мужчин. Так, в 2015 году представительницы слабого пола в среднем зарабатывали 28 тыс. рублей, в то время как представители сильного пола — 38,6 тыс. В мире ситуация ненамного лучше, чем в России. По оценкам экспертов Всемирного экономического форума, на достижение равноправия между мужчинами и женщинами уйдет минимум 100 лет.

С помощью вовлечения в работу пожилых людей, инвалидов и женщин правительство собирается частично нивелировать потери в совокупной численности рабочей силы: снижение составит около 1 млн человек вместо 3,1 млн, говорится в макропрогнозе.

«В условиях ожидаемого экономического роста темпами, превышающими 2% в год в среднесрочном периоде, прогнозируется снижение безработицы с ожидаемых 5,2% в 2017 году до 4,7% в 2020 году», — говорится в документе.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что с середины 2000-х произошел структурный сдвиг в экономике, связанный с безработицей.

— Фактическая безработица и сезонно скорректированная — разные. Сезонная всегда ниже. Сейчас она уже близка к 4,7%. Конечно, начиная с середины 2000-х у нас идет структурный сдвиг, — считает экономист «ВТБ Капитал» Александр Исаков.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» ранее отмечали, что снижению безработицы в том числе будет способствовать постепенное устранение барьеров, затрудняющих движение рабочей силы.

По мнению замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, столь низкий уровень безработицы негативно влияет на производительность труда.

— Чем больше спрос на работников, тем расслабленнее они себя чувствуют. Нет конкуренции, поэтому сотрудники не стремятся хорошо работать, — уверен он.

По данным Минэкономразвития, с учетом сезонных факторов безработица в России в сентябре снизилась до уровня начала этого года и составила 5,2%. Это влияет на зарплаты — в условиях дефицита рабочей силы компании вынуждены предлагать сотрудникам большие суммы. Такая ситуация создает инфляционные риски.

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