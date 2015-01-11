О мерах предосторожности на льду

Уважаемые любители подледного лова!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует вас:

Соблюдение мер предосторожности на льду - это главное условие предотвращения несчастных случаев!

Чрезвычайно опасным фактором подледного лова является тонкий непрочный лед.

Прежде чем выйти на лед, необходимо проверить его прочность ударом палки: если лед пробивается и на его поверхности появляется вода, то идти по нему и рыбачить на нем нельзя!!!

Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый – такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Выходить на лед лучше всего с напарником, имея при себе крепкую веревку длиной 12-15 метров. Один ее конец должен заканчиваться грузилом весом 400-500 граммов, другой – завязан петлей.

Вместо веревки может быть доска длиной 1,5-2 метра и шириной не менее 15 сантиметров. В случае попадания в прорубь или трещину при помощи веревки и доски незадачливый рыболов быстро выберется на крепкий лед.

Еще необходимо помнить, что нельзя при рыбной ловле пробивать много лунок на небольшой площади. И обязательно надо следить за направлением и силой ветра, появлением трещин и торосов на ледовой поверхности - при ветрах южного, юго-западного, восточного, северо-восточного направлений велика опасность отрыва ледовых полей.

При необходимости следовать по льду группой, нужно идти гуськом, на расстоянии друг от друга три-шесть метров.

Помните!

- при температуре воды +24°С время безопасного пребывания в ней 7-9 часов;

- при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;

- температура воды +2 - +3°С может оказаться смертельной для человека через 10-15 мин/

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде/льду немедленно звоните 112 (для абонентов сотовой связи).

Елена Коробова, инструктор ГО