Челябинцы выйдут на пикеты против ювенальной юстиции и обратятся к Верховному суду

Представители челябинского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) 13 и 14 ноября выйдут на пикеты – активисты потребуют не принимать проект постановления Верховного суда, который упростит процедуру изъятия детей и ограничения или лишения родительских прав, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Речь идет о проекте постановления, текст которого был опубликован в «Адвокатской газете» 17 октября 2017 года. По мнению общественников, документ, призванный оградить семьи от ювенальных норм, по факту расширяет и закрепляет ряд антисемейных установок, против которых не раз выступали представители РВС и других родительских организаций.

Например, документ расширяет понятие «непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка» при его изъятии из семьи: теперь поводом для этого может стать не действительно острая, угрожающая ребенку ситуация, но и так называемое длящееся семейное неблагополучие. Под статус «неблагополучия» (жестокого обращения) в семье, по словам активистов, все чаще стали подпадать обычные родительские меры воспитания детей.

Разлучение ребенка с родителями и помещение его в спеццентр может быть переквалифицировано в процедуру «реабилитации». А вернуть сына или дочь можно будет только в случае, если родители сумеют доказать, что это в интересах ребенка. Первоначальная версия документы была отправлена на доработку, а новую редакцию постановления судьи Верховного суда рассмотрят на пленуме 14 ноября.

Добавим, что пикеты активистов РВС пройдут по всей России.

Одиночные пикеты в Челябинске пройдут:

13 ноября с 14.00 до 15.00 у Законодательного собрания Челябинской области, ул.Кирова, 114;

14 ноября с 14.00 до 15.00 у правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27.

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