Центра развития туризма Челябинской области заключит соглашение с челябинским институтом культуры

Вопросы развития туризма сегодня очень актуальны. Отрасль активно развивается и находится в конкурентной среде, испытывая при этом ряд проблем, среди которых, в том числе, недостаточное количество квалифицированных специалистов. Сегодня, 13 ноября, между Челябинским государственным институтом культуры, и подведомственным учреждением министерства культуры региона «Центр развития туризма Челябинской области» будет подписан договор о сотрудничестве. Это один из шагов, направленный на решение проблем туристической индустрии. Подписи в документе поставят ректор ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» Владимир Рушанин и директор ОГБУК «Центра развития туризма Челябинской области» Дмитрий Столбов. Договор о сотрудничестве позволит участвовать двум структурам во многих совместных проектах. В договоре заложены такие направления сотрудничества, как обмен опытом и необходимой информацией о туристическом потенциале региона, проведение совместных мероприятий в рамках развития туризма, организация целевого приема и целевого обучения для оптимизации кадрового обеспечения регионального рынка труда в сфере туризма и другие мероприятия. Место проведения: конференц-зал Челябинского государственного института культуры и искусств. Дата и время проведения:13 ноября 2017 г., 15.00-15.30.