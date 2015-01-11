В Челябинской области 5,5 тысяч безработных прошли переобучение на востребованные специальности

На Южном Урале за 10 месяцев текущего года к профессиональному обучению приступили 5592 безработных. Это на 7,4% больше аналогичного показателя 2016-го. Люди проходят переподготовку и повышение квалификации на бесплатных курсах. Обучение длится от одного до шести месяцев, в зависимости от выбранной специальности, сообщает пресс-служба управления по труду и занятости Челябинской области.

В 2017 году профессиональное обучение было организовано по 90 профессиям, из которых 84% - рабочие специальности. Наибольшее число безработных обучались по профессиям: водитель автомобиля (853 человека), оператор ЭВиВМ (834 человека), электрогазосварщик (441 человек), повар (308 человек), охранник (305 человек), парикмахер (261 человек), водитель погрузчика (259 человек), маникюрша (229 человек), бухгалтер (199 человек).

Почти половина прошедших обучение (45,2%) — женщины, 35,8% — молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. 3% — выпускники организаций профобразования, 1,2% — граждане предпенсионного возраста.

Отметим, обучение специальностям, востребованным среди работодателей региона, ведется в рамках достижения показателей Национального рейтинга Агентства стратегических инициатив. Напомним, губернатор Борис Дубровский поставил перед областным правительством цель войти в топ-20 по итогам 2017 года. Перед Челябинской областью стоит задача повышения доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, областная служба занятости населения предлагает безработным пройти бесплатное переобучение на специальности, по которым наблюдается дефицит кадров.

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