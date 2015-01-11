Осуждённый за убийство едва не вышел условно-досрочно

Судебной коллегией по уголовным делам Челябинского областного суда удовлетворено апелляционное представление Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, которым обжаловано постановление Озерского городского суда об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденного Старикова.

Осужденный Стариков, отбывающий наказание в ФКУ ИК-24 г.Озерска, обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В феврале 2010 года приговором Советского районного суда г.Челябинска Стариков осужден за убийство на 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Прокурор, участвовавший в судебном заседании, возражал против удовлетворения ходатайства осужденного.

Однако постановлением Озерского городского суда от 11.08.2017 ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания удовлетворено, Стариков освобожден от отбывания наказания условно-досрочно на 1 год 3 месяца 13 дней.

На данное постановление суда прокурором принесено апелляционное представление, в котором указано, что осужденный неоднократно допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, за которые администрацией исправительного учреждения к нему применялись меры взыскания, в том числе в виде неоднократного водворения в штрафной изолятор. Характер имеющихся поощрений у осужденного не свидетельствует о стабильности надлежащего поведения осужденного за весь срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Кроме того, суд не учел обоснованное мнение прокурора об отсутствии достаточных оснований к условно-досрочному освобождению.

Судебной коллегией по уголовным делам Челябинского областного суда доводы прокурора признаны обоснованными, постановление Озерского городского суда отменено, в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания отказано.

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