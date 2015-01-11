Главный режиссер театра оперы и балета Екатерина Василева получила стипендию Правительства России

Основной конкурсный отбор проводит коллегия федерального министерства культуры путем открытого голосования. Обязательным условием для участия является работа кандидата в регионе после получения образования в московском или санкт-петербургском вузе. «Стипендии Правительства Российской Федерации призваны стимулировать творческую деятельность молодых деятелей культуры и искусства и содействовать расширению практики привлечения их к работе в учреждениях культуры и искусства, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в целях сохранения и развития культуры в регионах Российской Федерации», – сообщается в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. «О стипендиях Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства». Екатерина Василева стала главным режиссером Челябинского государственного академического театра опер и балета имени М.И. Глинки в ноябре 2016 года. До этого сотрудничала с труппой в качестве приглашенного режиссера-постановщика. На челябинской сцене она поставила: концертную версию оперы «Фауст» Ш. Гуно (2014), сценическую версию оперы «Фауст» Ш. Гуно (2015), оперный спектакль «Жанна Д’Арк» П. Чайковского (2015), концертную версию оперы «Аида» Дж. Верди (2016), «Реквием» Дж. Верди (2016), одноактную оперу «Алеко» С. Рахманинова (2017). Недавно работа вошла в Long List Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В настоящее время главный режиссер работает над созданием семейного мюзикла «Посмотри, как я летаю!» (премьера – 8 декабря 2017). «Для меня, как режиссера и человека творческой профессии, важно осознавать, что моя работа не остается незамеченной. Ведь я попала в список на получение правительственной стипендии среди огромного количества специалистов. Это, конечно же, приятно. Плюс это дает некий импульс для дальнейших творческих свершений», – поделилась Екатерина Василева.