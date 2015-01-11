Более 300 тысяч южноуральцев прошли диспансеризацию в этом году

«Основная цель диспансеризации – это выявление заболеваний на ранних стадиях для их эффективного лечения. Также диспансеризация помогает определить факторы риска развития тех или иных недугов. За 10 месяцев этого года уже выявлено 14 тысяч 915 заболеваний системы кровообращения, 1351 случай сахарного диабета и 1111 новообразований», – отметила главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева. Во время диспансеризации каждый может не только проверить состояние своего здоровья, но и своевременно получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития. С 2013 года диспансеризация взрослого населения включена в программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Диспансеризацию могут пройти граждане, начиная с 21 года, при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Регулярность осмотров – один раз в три года. Более подробную информацию о прохождении диспансеризации можно узнать на официальном сайте Челябинского областного центра медицинской профилактики, официальном сайте ТФОМС Челябинской области, сайтах страховых медицинских организаций или по телефону единого контакт-центра в сфере ОМС Челябинской области 8-800-300-10-03 (звонок бесплатный).