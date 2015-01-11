Озерский учитель в списке победителей областного конкурса

С 22 сентября по 27 октября 2017 года прошёл областной конкурс научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты». Победителем в номинации «Лучшие оценочные материалы по метапредметным результатам, составленные в соответствии со спецификациями модельной региональной основной образовательной программой начального общего образования» признана Лепашова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 21. Поздравляем! Полубехина Н.А., старший инспектор Управления образования

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