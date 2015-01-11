Сотрудник ПО «Маяк» взял золото на чемпионате WorldSkills 2017

Инженер-электроник ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область), член сборной Росатома Никита Норкин завоевал золото на чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2017 в компетенции мехатроника и получил бронзу на AtomSkills, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Никита Норки с золотой медалью окончил школу № 1 в Кыштыме, учился в ОТИ НИЯУ МИФИ по специальности «Информатика и вычислительная техника» и теперь работает инженером на ПО «Маяк». В 2016 году увлекся мехатроникой.

«В мехатронике важна работа в команде, недопустимо, чтобы монтажник ждал программиста, и наоборот. Скорость имеет ключевое значение. Основная проблема в том, чтобы грамотно распределить ресурсы, и когда готова первая версия программы, должна быть завершена черновая часть монтажа для проверки программы. Работа программиста сложнее, чем у монтажника. Даже когда ты покидаешь площадку (на перерыв), разработка алгоритма в твоей голове не останавливается. В идеале программист должен распределить время так, чтобы сделать часть монтажа и успеть написать код. Распределение времени – это самое сложное», – признался Норкин.

По словам инженера, попав в сборную Росатома, становишься членом большой, дружной и крепкой семьи. Team-лидеры готовы помочь в решении любой проблемы.

Мехатроника – это область науки и техники, основанная на объединении узлов точной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами. Для мехатроники характерно стремление к полной интеграции механики, электрических машин, силовой электроники, программируемых контроллеров, техники и программного обеспечения.

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