Проверка соблюдения своих трудовых прав в он-лайн сервисе Роструда

Первый всероссийский государственный портал «Работа в России» (https://trudvsem.ru) содержит более 2 миллионов вакансий - их размещение обеспечивают региональные центры занятости.

Возможности портала постоянно совершенствуются. Так благодаря он-лайн сервису «Проверь трудовой договор», появилась возможность оценить соответствие данного документа требованиям законодательства.

Перед трудоустройством теперь можно зайти на портал «Работа в России» и проверить проект трудового договора, предлагаемого работодателем. В свою очередь работники, уже заключившие договор, могут использовать сервис «Проверь трудовой договор» на портале «Онлайнинспекция.рф» и проверить, соблюдены ли их трудовые права. В случае выявления несоответствий работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда через другой сервис портала – «Сообщить о проблеме».

http://www.ozerskadm.ru