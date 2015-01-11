Южноуральская Сатка станет первым «Умным городом» страны

Южный Урал стал пилотным регионом для внедрения проекта «Умный город». По нему во всех городах области должны появиться технологии для управления городским имуществом. Таким образом все территории выровняются по уровню распространения технологий, производительности и интерактивности служб. Первым городом Челябинской области, где это внедрят, станет Сатка. Решение губернатора Бориса Дубровского одобрил руководитель «Ростелекома». Согласие скрепили соглашением о создании «Умного города».

Тема выравнивания территорий актуальна сейчас для многих регионов страны, и наша область в их числе. Для этого необходимо развивать инфраструктуру: медицинскую, образовательную, транспортную, телекоммуникационную. Уже сегодня мы реализуем ряд шагов по созданию «умного» города через внедрение системы «Безопасный город», через создание кластеров по обращению с твердыми коммунальными отходами, через трехуровневую систему учреждений здравоохранении. — прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

Проект будет реализован в рамках программы «Цифровая экономика». Она утверждена правительством РФ. «Умные города» появятся еще в двух регионах. Все на примере южноуральской Сатки.

«Ростелеком» выступает ключевым исполнителем этой задачи. Есть регионы — лидеры, и Челябинская область, безусловно, к ним относится, учитывая развитие диверсифицированной экономики, консолидацию политических и бизнес-элит. А в Сатке уже сегодня мы реализуем энергосервисный проект, который позволит городу ежегодно экономить свыше 1,6 миллионоа киловатт-часов электроэнергии. До конца года на 53 улицах города будет установлено 2274 модернизированных светильника отечественного производства. — сообщил директор «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Умные» фонари, которые устанавливают в Сатке, позволяют экономить электроэнергию и финансы райоа. Похожее освещение появляется и в учебных заведениях.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/umnaya-satka/