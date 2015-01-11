Внимание! Разыскивается озерчанин!

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерска Челябинской области разыскивается Федотов Борислав Валерьевич, 04.11.1984 г.р., который 07.11.2017 года ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: Рост 173 см, плотного телосложения, вес около 120 кг., волосы коротко стриженные, темного цвета, глаза серо-голубые. На голове могут быть красные пятна от псориаза.

Был одет: в джинсы светлого цвета, куртку серого цвета с капюшоном, длиной до бедра. На ногах ботинки из замши, персикового цвета со шнуровкой. При себе может иметь сотовый телефон «Samsung Duos» в корпусе белого цвета.

Просим лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Федотова Борислава Валерьевича, сообщить в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 8 (35130) 2-50-85 или 02.

Пресс-служба УМВД