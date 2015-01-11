Делать добро становится модно и почётно

Все больше людей в мире хотят приносить пользу безвозмездно, тратя свое личное время, знания, идеи и опыт, не ожидая вознаграждения.
Лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп могут побороться за звание «Доброволец года - 2017».
Отбор лучших из лучших будет проходить по 15 номинациям:
- волонтерство Победы;
- событийное волонтерство:
- пропаганда здорового образа жизни;
- экологическое волонтерство;
- спортивное волонтерство.
- социальное волонтерство:
- донорство;
- помощь детям;
- социальное служение;
- инклюзивное волонтерство;
- лучший проект в сфере медицинского волонтерства;
- культурное волонтерство:
- лучший проект в сфере культурного волонтерства;
- волонтерство в чрезвычайных ситуациях:
- поисково-спасательные работы.
Подать свои заявки можно до 5 декабря, после чего организаторы проведут оценку и определят лауреатов в каждой номинации. Финальным этапом станет торжественная церемония, которая пройдет 8 декабря в Молодежном центре "МИР". Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными призами.
Организаторами Церемонии выступают служба по делам молодёжи Озёрского городского округа, администрация Озёрского городского округа и Молодежный центр "Мир".
Контактная информация:
Назаров Илья Сергеевич, начальник Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа;
Телефон 8 (982) 289-66-25 (оператор МТС). Страничка ВК: https://vk.com/id30415900.
Лаврентьева Наталья Андреевна, специалист по работе с молодежью Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа; телефон 8 (932) 018- 96- 60 (оператор Мегафон). Страничка ВК: https://vk.com/lavr_kentavr.
Антон Шалимов