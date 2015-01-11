Делать добро становится модно и почётно

Все больше людей в мире хотят приносить пользу безвозмездно, тратя свое личное время, знания, идеи и опыт, не ожидая вознаграждения.

Лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) групп могут побороться за звание «Доброволец года - 2017».

Отбор лучших из лучших будет проходить по 15 номинациям:

- волонтерство Победы;

- событийное волонтерство:

- пропаганда здорового образа жизни;

- экологическое волонтерство;

- спортивное волонтерство.

- социальное волонтерство:

- донорство;

- помощь детям;

- социальное служение;

- инклюзивное волонтерство;

- лучший проект в сфере медицинского волонтерства;

- культурное волонтерство:

- лучший проект в сфере культурного волонтерства;

- волонтерство в чрезвычайных ситуациях:

- поисково-спасательные работы.

Подать свои заявки можно до 5 декабря, после чего организаторы проведут оценку и определят лауреатов в каждой номинации. Финальным этапом станет торжественная церемония, которая пройдет 8 декабря в Молодежном центре "МИР". Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и памятными призами.

Организаторами Церемонии выступают служба по делам молодёжи Озёрского городского округа, администрация Озёрского городского округа и Молодежный центр "Мир".

Контактная информация:

Назаров Илья Сергеевич, начальник Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа;

Телефон 8 (982) 289-66-25 (оператор МТС). Страничка ВК: https://vk.com/id30415900.

Лаврентьева Наталья Андреевна, специалист по работе с молодежью Службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа; телефон 8 (932) 018- 96- 60 (оператор Мегафон). Страничка ВК: https://vk.com/lavr_kentavr.

Антон Шалимов