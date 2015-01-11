Верхнеуфалейский городской округ Челябинской области получил статус территории опережающего социально-экономического развития

Правительство РФ одобрило создание новой территории опережающего социально-экономического развития – ТОР «Верхний Уфалей» в Челябинской области. Работа по созданию ТОР ведется в рамках программы «Комплексное развитие моногородов». В получении нового статуса администрации Верхнеуфалейского городского округа содействовал проектный офис Фонда развития моногородов, и он может оказать поддержку работе инвесторов на этой территории.

Постановление о создании ТОР «Верхний Уфалей» при Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области 20 ноября 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Создание ТОР принесет городскому округу более 1,9 млрд рублей инвестиций и обеспечит свыше 860 постоянных рабочих мест. Правительство Челябинской области уже подписало рамочные соглашения о реализации 12 инвестиционных проектов на этой территории.

В частности, планируется строительство заводов по производству абразивного порошка из отвальных шлаков, выпуск изделий из гранита, организация нового высокотехнологичного производства кованых заготовок для металлургической, нефтегазовой, атомной и машиностроительной промышленности. Также будет налажена механическая обработка корпусного литья, построен тепличный комплекс, овцеводческая ферма, появится завод по выпуску древесного угля и рыбоводческий комплекс.

Одновременно с созданием новой территории опережающего социально-экономического развития в Челябинской области подписаны постановления о создании ТОР «Лесной» в Рязанской области и ТОР «Сосенский» в Калужской области.

«Создание новых территорий опережающего развития сразу в трех регионах будет способствовать развитию экономики. Главное, чтобы администрации городов активно работали и с областными ведомствами, и с инвесторами для привлечения их на свою территорию. В свою очередь Фонд развития моногородов готов содействовать снятию инфраструктурных ограничений для новых инвестпроектов, а также оказать инвесторам организационную и финансовую поддержку», – прокомментировал генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов.

Справка:

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» учреждена Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Работа Фонда направлена на формирование условий для создания новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привлечение инвестиций в моногорода за счет реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Фонд осуществляет софинансирование расходов субъектов РФ и муниципальных образований при строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для новых инвестиционных проектов, участвует в финансировании инвестиционных проектов, выполняет функции проектного офиса по развитию моногородов, формирует команды, управляющие проектами развития моногородов, для стабилизации их социально-демографического и экономического статуса. Деятельность Фонда регламентируется правилами предоставления субсидий из федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2014 года № 1186.

Пресс-служба Фонда развития моногородов