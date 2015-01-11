«Спасибо, что служите примером для следующих поколений»

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Чернякову с 95-летием и вручил ей персональное письмо от президента РФ Владимира Путина.

Встреча прошла у именинницы дома, где собрались родные и знакомые ей люди. Глава округа зачитал текст официального президентского послания, от имени органов местного самоуправления подарил букет роз и торт – в знак уважения и признательности:

- Мы восхищаемся вашим долголетием, умением достойно принимать любую жизненную ситуацию (а их вашему поколению выпало немало: война, разруха…). Хочется сказать вам спасибо за Победу, за то, что своим примером вы показываете следующим поколениям как надо жить: честно, активно, радостно. Будьте счастливы и здоровы!

Вместе с Евгением Щербаковым почетную миссию выполнил председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев. Официальные гости поинтересовались у Анастасии Кондратьевны подробностями ее биографии и с интересом посмотрели фотоальбомы с черно-белыми, выцветшими фотографиями, которые четко передают настроение и быт далеких советских времен.

В ходе беседы выяснилось, что Анастасия Чернякова прошла жизненный путь рука об руку со своим мужем – фронтовиком, их семейный стаж составил более 70 лет. А родилась юбиляр в многодетной семье на Украине. В 1942 году окончила фельдшерско-акушерскую школу и была направлена на работу в госпиталь, на санитарном поезде попала в Ленинград, оттуда в 1944 году была направлена на фронт. Служила в стрелковом полку №386 оперативных войск МВД. Принимая участие в боевых действиях, получила два ранения. С Ленинградского фронта была командирована в Одессу, Кишинев, Болгород, Яссы, Румынию, где и встретила День Победы. В ноябре 1946 года Анастасия Чернякова демобилизовалась и по комсомольской путевке приехала на секретный объект, в Озерск. Здесь ее трудовая биография началась в аптеке воинской части, с 1954 года работала медсестрой, затем – заведующей в детских яслях, откуда ушла на пенсию.

Анастасия Чернякова имеет боевые и трудовые награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», медаль «За трудовое отличие», медаль «За трудовую доблесть», медаль «Ветеран труда».

Но самым главным своим достижением ветеран считает двоих внуков, с которыми она делится не только воспоминаниями, но и планами, в том числе твердым намерением встретить 100-летний юбилей. Этого Анастасии Черняковой от всей души пожелали Евгений Щербаков и Иван Гашев.

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