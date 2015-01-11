«Озёрское коммунальное хозяйство» «кинуло на бабки»… коллекторов, вышибающих для него долги с озерчан

Не совсем обычное дело рассмотрено Арбитражным судом Челябинской области. За помощью к государству обратилась юридическая компания «Резидент Консалтинг», пострадавшая от недобросовестных действий фирмы-банкрота «Озёрское коммунальное хозяйство». Как выяснилось на судебном заседании, УК «ОКХ» отказалась оплачивать челябинским юристам услуги по выбиванию долгов из озерчан – жителей многоквартирных домов, которые когда-то обслуживала ОКХ.

Как следует из материалов дела № А76-21330/2017, 12 февраля 2015 года между ООО «УК «Озерское коммунальное хозяйство» и ООО «Резидент Консалтинг» заключен договор, в соответствии с которым привлеченный специалист обязуется за вознаграждение, по поручению и от имени заказчика в течение срока действия договора совершать юридические и иные действия, направленные на взыскание дебиторской задолженности с физических лиц за жилищно-коммунальные услуги в досудебном порядке. Под юридическими и иными действиями понималось право привлеченных специалистов на основании выданной заказчиком доверенности и поручения на обработку осуществлять следующие действия: вступать в переговоры с гражданами по вопросу погашения дебиторской задолженности посредством личного приема граждан, выхода на контакт в телефонном режиме, осуществления выезда специализированных групп по месту регистрации/нахождения граждан, направлять либо вручать гражданам уведомления об оплате дебиторской задолженности, заключать и отслеживать соблюдение обязательств по соглашениям о рассрочке погашения задолженности, совершать иные действия по своему усмотрению, необходимые для исполнения своих обязательств, согласовав их предварительно с заказчиком. Ежемесячное вознаграждение по договору составляло 10 % от фактически поступивших просроченных платежей.

Иными словами, «Резидент Консалтинг» подрядился выполнять для ОКХ функцию коллекторского агентства. И свою функцию челябинская фирма добросовестно исполняла весь договорной период – с 1 мая по 31 октября 2016 года, что подтверждается отчетами агента и актами, подписанными ответчиком без замечаний и возражений. Однако благодарный заказчик не торопился оплачивать услуги коллектора. Истцом в адрес ответчика 7 июля уже этого года была направлена претензия с требованием о погашении задолженности, которая оставлена без удовлетворения. Отсутствие со стороны ответчика действий по оплате оказанных услуг послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд.

Суд не нашёл оправданий для отказа оплачивать выбивание долгов для озёрской УК и постановил: взыскать с ООО «Управляющая компания «Озерское коммунальное хозяйство» в пользу ООО «Резидент Консалтинг» сумму задолженности по оплате услуг по договору в размере 77 657 руб. 37 коп., неустойку в размере 7 228 руб. 63 коп., сумму госпошлины в размере 3 395 руб. 44 коп.

Озёрск.ру