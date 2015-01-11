Южноуральские «закрытые» города смогут получить статус ТОСЭР

Государственная Дума РФ приняла в окончательном, третьем чтении принципиальный для Челябинской области законопроект о возможности наделения статусом территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «закрытых городов».

Закон позволит Озерску, Снежинску, Трехгорному претендовать на статус ТОСЭР, а вместе с ним - и на серьезные преференции по налогам, открытию новых производств, развитию бизнес-инфраструктуры. Напомним, с инициативой изменений в законодательстве выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Новый закон устранил коллизию, создающую ограничения для ЗАТО, которые включены в перечень моногородов. Ранее порядок создания ТОСЭР не распространялся на ЗАТО, которые одновременно являются моногородами, из-за чего Снежинск, Озерск, Трехгорный не могли получить преференции, полагающиеся территории опережающего социально-экономического развития. Принятые парламентариями изменения в Федеральный закон № 473-ФЗ позволят создавать ТОСЭР в «закрытых городах» с учетом общего порядка создания территорий опережающего развития. Об этом 23 ноября сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

«Принятие закона, позволяющего южноуральским «закрытым» городам получить статус ТОСЭР, было одним из наших приоритетов на осеннюю сессию. Есть позиция Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по этому вопросу, и она у нас совпадает: статус ТОСЭР послужит серьезным толчком для развития экономики «закрытых» городов Челябинской области. Потенциальные резиденты ТОСЭР в «закрытых» городах нашего региона уже планируют реализовать 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 млрд руб., которые позволят создать дополнительно 1800 рабочих мест», - заявил депутат.

Ожидается, что уже 29 ноября данный закон будет утвержден Советом Федерации Федерального Собрания РФ, после чего будет направлен на подпись Президенту.

Добавим, на Южном Урале два моногорода уже получили статус ТОСЭР – это Бакал и Верхний Уфалей. В территориях активно идет работа по формированию пула резидентов, реализации крупных инвестпроектов с созданием новых рабочих мест.

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