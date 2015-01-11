23 ноября в муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.

На праздник были приглашены мамы из семей, тесно сотрудничающих с отделениями учреждения по различным направлениям: социальная помощь, оздоровление детей, участие в различных мероприятиях, участие в работе клуба «Уютный дом». Открывая праздничный вечер, который организаторы назвали «Добрый праздник с маминой улыбкой», с приветствием к гостям обратились заместитель директора Комплексного центра Людмила Денисова и начальник отдела по делам семьи управления социальной защиты населения администрации округа Татьяна Павлова.

К празднику специалисты комплексного центра подготовили для своих гостей выставки фотографий «Фотографии из семейного альбома» и детских рисунков «Я и моя мама», которые были выполнены детьми из приглашенных семей, а также на выставке были представлены работы воспитанников детской художественной школы. С музыкальным поздравлением на праздничном вечере выступили студенты государственного колледжа искусств под руководством концертного организатора Ирины Борейко. Программу мероприятия продолжили мастер-классы по косметологии, парикмахерскому искусству и украшению праздничного стола в домашних условиях. Следует отметить, что все мастер-классы подготовили и провели работники Комплексного центра Елена Царегородцева, Елена Киреева и Мария Арбонен. Кроме того, женщин порадовали выставки-продажи украшений из натурального камня и косметической продукции.

– Нам очень приятно сегодня видеть на нашем мероприятии этих замечательных женщин, которые пришли к нам вместе с детьми, – отметила Людмила Денисова. – Помимо праздничной программы и мастер-классов мы приготовили для гостей подарки – парфюмерные и сладкие наборы, а также небольшие подарочные сертификаты. Я думаю, что советы наших ведущих мастер-классов будут полезны каждой маме, каждой хозяйке. Сегодня за чашкой чая мы обсудим наше мероприятие, если это начинание понравится гостям, то мы будем и в дальнейшем проводить такие встречи.

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