Юлия Гусева: актриса — значит, клоунесса

В рамках проекта "Наедине со всеми" актриса Озёрского театра драмы и комедии "Наш дом" Юлия Гусева рассказала о своём выборе стать актрисой, своих творческих работах и семье. На творческую встречу актрису пришли поддержать её коллеги и друзья.

Материал подготовила Юлия Женина