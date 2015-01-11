«Сказка о рыбаке и рыбке»: комедия с катарсисом для зрителей от пяти до ста лет

«Культурно-досуговый центр» представляет эксклюзивный спектакль: А.С. Пушкин. "Сказка о рыбаке и рыбке" в рамках программы «Территория культуры Росатома». Лирическая комедия с катарсисом для зрителей от пяти до ста лет.

Обладатель Гран-при IV Всероссийского фестиваля молодого театрального творчества «Театр. Дебют. Ялта» (март, 2016 г), спецприза жюри «За лучшее оформление спектакля» и диплома «За лучшую женскую роль» VIII Московского фестиваля «Московская обочина», участник XIV Пушкинского фестиваля в г. Пскове и VIII международного фестиваля "Театр. Чехов. Ялта".

Друзья! Приглашаем Вас на настоящий семейный праздник - спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке"! Вы удивитесь, как много в этой сказке неожиданных вопросов, над которыми вы раньше не задумывались. Например:

Сколько лет Старику и Старухе? Ведь Пушкин написал, что они вместе всего тридцать лет и три года, а женились в те времена очень рано. А если Старик со Старухой - еще вполне молодые и полные сил любящие друг друга люди, которым не больше пятидесяти лет?

Почему обладающая мистической силой Золотая Рыбка, способная поменять местами небо и землю, не смогла самостоятельно выбраться из дырявого невода? Вероятно, не случайно она выбрала именно эту семейную пару? А может, она специально попалась в сеть Старика - чтобы, подобно Воланду, послать его счастливой семье испытание на прочность богатством и властью?

Что за испытание проходит Старик, которому Рыбка снова и снова задает вопрос «Чего ТЕБЕ надобно, старче?», а он упорно ее не слышит, и отвечает, «чего надобно Старухе»?

Что происходит с человеком, который впервые в жизни на старости лет встретился с Чудом? В какой момент случается привыкание к Чуду, как к норме, и наступает пресыщение? И самое интересное ― КАК это происходит?

Мы приглашаем вас поразмышлять над этими вопросами вместе!

Спектакли пройдут в ДК «Маяк» с 6 по 8 января 2018 года

Сеансы - 12.00, 14.00

ДК «Энергетик» - 9 января, 14.00

Для удобства зрителей предлагаем к продаже и электронные билеты.

Приобрести билет на этот спектакль можно, зайдя на сайт культурно-досугового центра http://mayak-dk.ru/

Нажмите кнопку «Купить билет», выберите место в зрительном зале и удобное время!

Основные преимущества электронного билета: удобство, экономия времени и денежных средств!

Приходите все семьей! Обещаем - будет интересно и очень весело!

Юлия Волевач