В Челябинске пройдут «Необыкновенные елки»

По словам организаторов, «Необыкновенные Елки» – одно из самых масштабных благотворительных событий города. С 2013 года общественная организация молодежи с инвалидностью «Наше место» устраивает «доступный» Новый год для «особых» малышей и молодежи. Третий год Клуб «Наше место» инициирует сбор средств по всей России на приобретение 1500 подарков для детей с ограниченными возможностями Челябинска, и в этом году сумма составила 548 тысяч рублей. Елки – это большой волонтерский проект. Сотни артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, предпринимателей, студентов и даже молодых инвалидов объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям, а в финале устроить елку и для молодежи с инвалидностью. Неизменным стал и дом для «Необыкновенных Елок» – это холл Ледовой Арены «Трактор», руководство которой в пятый раз участвует в уникальном благотворительном событии для нашего города и области. «Необыкновенные Елки» пройдут 16 и 17 декабря. Темой новогоднего праздника в этом году станет встреча зимы с зетом, и гостей ждут десятки удивительных интерактивных площадок и шоу программа. Гостями елок станут 1500 семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Организаторы также приглашают челябинцев, имеющих ограничения здоровья и старше 14 лет на молодежную елку. Именно на ней роль Снегурочки исполнит наша знаменитая землячка. «Быть в роли Снегурочки мне ещё не доводилось, – поделилась участница шоу «Танцы» на ТНТ Юлия Николаева. – Мне кажется, это будет интересный опыт! Образ Снегурочки у людей ассоциируется с праздничным настроением, и это здорово! Я с удовольствием буду делиться этим прекрасным ощущением праздника. А встреча двух времён года, да ещё и таких противоположных – интересная задумка. Буду рада принять участие в таком мероприятии». Вместе с Юлией Николаевой создавать настроение гостям елок будут ведущий актер государственного академического театра имени Наума Орлова Степан Арефьев, известный шоумен Арсен Карапетян, ведущая телеканала «ОТВ» Анна Шамбадал. Молодежная «Необыкновенная елка» пройдет 17 декабря в 18.00. Выдача бесплатных пригласительных билетов продлится до 8 декабря в офисе клуба «Наше место» (Свердловский пр., офис 318) в будние дни с 12.00 до 18.00. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие инвалидность. Подробности в группе.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydut-neobyknovennye-elki-41932