«Негабарит» не вписался в ворота ХК «Маяк-Гранит»

27 ноября в ледовом дворце спорта "Айсберг" состоялся матч Открытого первенства города Челябинска. Встречались команды ХК "Маяк-Гранит" и новичок турнира ХК "Негабарит" (г.Челябинск).

Первый период начался с обоюдных шквальных атак, которые не давали передышки ни нам, ни сопернику. После череды опасных контратак вратарь гостей все-таки не выстоял, и отличный бросок от крестовины в девятку наносит Максим Куликов: 1-0, впереди "Маяк-Гранит".

Второй гол не заставил себя долго ждать. Отличился Алексей Лучников, отправивший шайбу в дальний угол над щитком голкипера.

Второй период прошел под копирку первого. Сначала Виталий Аникеев с точки вбрасывания отправляет шайбу в ворота, затем затяжная атака нашей команды находит брешь в обороне соперника, и Евгений Алабугин увеличивает разрыв в счете до 4 шайб.

Третий период протекал в обоюдоострой борьбе, что придавало игре большую зрелищность. Создавалось много опасных моментов, но вратари действовали надежно. Под занавес матча шикарная комбинационная игра приводит к 5 и финальной шайбе в ворота "Негабарита".

С очередной игрой на "0" поздравляем Эмиля Сафина.

Огромное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать!!!

"Маяк-Гранит" - "Негабарит" 5-0 (2-0, 2-0, 1-0).

Состав: Сафин (Кайпаев); Захаров - Кучуков; Михайлов - Тровеных - Алабугин; Аксенов - Мотыгулин; Петрюк - Куликов - Аникеев; Лучников - Данилин - Кононов; Свирепо - Дыдыкин; Шакиров.

Голы:

1г. Куликов (Аникеев, Петрюк).

2г. Лучников (Свирепо, Кононов).

3г. Аникеев (Куликов).

4г. Алабугин (Захаров, Михайлов).

5г. Кучуков (Михайлов, Алабугин).

Пресс-служба ХК "Маяк-Гранит"

https://vk.com/granit_ozersk