Дан старт программе «Формирование современной городской среды в г. Озёрске» на 2018 год

На прошлой неделе администрацией ОГО было принято постановление, которое регулирует ход федеральной программы "Формирование современной городской среды" в нашем родном Озёрске на 2018 год. Появятся ли в новом году какие-либо изменения и что нужно сделать озерчанам, чтобы их двор попал в эту программу, рассказывает общественный советник Главы города по вопросам ЖКХ, Станислав Воденко в новом цикле бесед "Городская среда". Зрителям УКС-ТВ выпуск будет доступен на информационном канале с 30 ноября в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00.

Озёрск.ру