И снова о приборах учета тепла. Часть 2

В первой части мы убедились, что государство нас «стимулирует рублем» к установке общедомовых приборов учета (ОДПУ). В случае с теплом планируется применение повышающего коэффициента, если дом не оборудован ОДПУ – то есть придется платить за отопление в 1,5 раза дороже. Чтобы этого избежать, приборы учета необходимо установить там, где это возможно.

И тут возникает самый главный вопрос – кто и за чей счет должен устанавливать ОДПУ? В соответствии с законом об энергосбережении (261-ФЗ) приборы учета должны были установить ресурсоснабжающие организации (в нашем случае, ММПКХ) до 1 июля 2012 года – за свой счет, но с отнесением этих затрат к жителям, с рассрочкой на 5 лет. К сожалению, ММПКХ не смогло установить ОДПУ в силу плохого финансового состояния и постоянных долгов. Далее эта обязанность перешла на управляющие компании, но необходимо понимать, что у УК также на это не было средств (в силу крайне низкого тарифа на обслуживание жилья, который делает невозможным отвлечение средств на мероприятия по энергосбережению). И в конце концов, все сходится на собственниках, и закон в итоге сделал ответственными за установку ОДПУ самих жителей. И теперь, в ситуации, когда повышающий коэффициент будет введен, огромное количество аргументов, эмоций и душевных сил будет потрачено на выяснение – кто же виноват, но к сожалению, в итоге крайним останется само население – и в 1,5 раза дороже за тепло придется платить тем жителям, в чьих домах до сих пор нет приборов учета (и не важно, по какой причине их нет и кто виноват – УК или ММПКХ) – а таких в Озерске более 65%. Я подсчитал, что последствия для озерчан будут крайне серьезные – они должны будут дополнительно заплатить более 200 млн руб.

Итак, сейчас самая пора озаботиться этим вопросом и приступить к его решению. Все зависит от типа дома, в котором вы живете. Если ваш дом построен в 50-60-е годы, то необходимо выяснить, есть ли вообще техническая возможность установки ОДПУ. Не исключено, что технической возможности нет, тогда и прибор учета ставить не нужно. Чтобы это узнать, обратитесь с письменным запросом в вашу управляющую компанию и они должны провести обследование и выдать вам заключение.

Однако, давайте рассмотрим вариант, когда техническая возможность есть, и прибор ставить нужно. По сути у вас есть 2 варианта: либо скинуться деньгами и по сути «купить» прибор, но это трудный и затратный способ. Второй – это энергосервисный контракт, в соответствии с которым вы находите инвестора, и он за свой счет устанавливает на ваш дом прибор учета и потом вы рассчитываетесь за установленное оборудование из экономии. Именно так мы сделали на Набережной 1 – причем инвестор установил нам не только прибор учета, но и систему автоматического регулирования. Эта система позволяет регулировать подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха: если на улице около нуля, зачем перетапливать? И наоборот, если температура снижается, система направляет дополнительное тепло для отопления дома. Таким образом, экономия будет составлять до 30% от квитанции (от норматива). При этом в доме создаются комфортные условия, ведь перетопы тоже вредны для здоровья – они сушат и пересушивают воздух.

Вся система контролируется с компьютера специалистов, и в случае аварии или какой-либо нештатной ситуации оперативно выезжает бригада ремонтников. Как работает система диспетчеризации можно увидеть на этом видео.

Есть еще третий вариант – когда в вашем доме прибор учета уже установлен, но по разным причинам он не работает (не введен в эксплуатацию либо не прошел поверку и вышел из коммерческого учета). Что с этим делать – в следующем выпуске нашего цикла.

Евгений Шитиков