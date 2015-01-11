Успей заплатить налоги!

На всей территории Российской Федерации действует единый срок уплаты имущественных налогов физическими лицами - не позднее 1 декабря.

Земельный налог и налог на имущество физических лиц полностью поступают в местный бюджет городского округа, а транспортный налог формирует доходную часть областного бюджета.

Физические лица уплачивают имущественные налоги на основании налоговых уведомлений, сформированных налоговыми органами. Печать и рассылка налоговой корреспонденции по всем регионам страны осуществлялась с июня 2017 года через Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» ФНС России. Жителям Южного Урала, как и в предыдущие годы, приходят конверты с единым налоговым уведомлением, на которых в качестве отправителя указан филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в Республике Башкортостан.

Налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 руб., за исключением направления такого уведомления в году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (три предшествующих года). Уведомление не направляется также, если имеется льгота, полностью освобождающая от налогообложения.

Налогоплательщики, подключенные к «Личному кабинету для физических лиц», получили налоговое уведомление с квитанцией в электронном виде – оно отображается в сервисе. Остальным уведомления направлены по почте в бумажном виде. Если граждане не получили квитанции на уплату налогов, инспекция предлагает «проявить инициативу» и уточнить причину отсутствия документа.

Оплатить имущественные налоги можно через интернет: в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»; лично: в почтовых отделениях, через кассу банка, через банкоматы и терминалы банков.

Налоговая инспекция готова принять посетителей согласно графика: понедельник, среда – с 09.00 до 18.00; вторник, четверг – с 09.00 до 20.00; пятница – с 09.00 до 16.45; вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00

Справочную информацию можно получить по телефонам: (35151) 4-00-26, (35151) 4-00-22.

Телефон колл-центра ФНС России: 8-800 – 222 – 2222.