Вокалисты-дебютанты удивили сильным исполнением

28 ноября в «Культуро-досуговом центре» состоялся второй вокальный конкурс дебютантов среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс стал площадкой для новичков, его участники впервые попробовали свои силы в вокальном творчестве на большой сцене. Жюри вокального конкурса, в составе: Спесивцевой С.Ю., Решетниковой Т.В. и Логвиновских Л.Т. отметили высокий уровень подготовки конкурсантов. А зрители и гости искренне переживали за каждого вокалиста.

Трудно было выбрать лучшего и, по решению жюри, вместо единственного победителя всем участникам предоставили возможность выступить в финале городского конкурса творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу».

Конкурс дебютантов становится традиционным. Следует отметить, что люди с ограниченными физическими и сенсорными возможностями начинают проявлять себя в творчестве и находят возможность общаться с близкими по духу людьми.

Поздравляем участников конкурса: Капустину Марию, Пряхину Анну, дуэт: Пряхина Анна и Комарова Ксения, Белянина Андрея, дуэт: Петухова Любовь Назаровна и Макарова Нина Вениаминовна.

Информация и фото предоставлены «Культурно-досуговым центром»

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