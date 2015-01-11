В каждой краске — палитра жизни

10 декабря, в 15:00 в выставочном зале Центральной городской библиотеки Озёрска состоится открытие выставки работ художников из Озёрска, Екатеринбурга и Челябинска «Палитра жизни».

Среди авторов – озерчане Ирина Окунева (графика), Ольга Сухорученкова и Елена Макарова (батик), Григорий Пермяков (резьба по дереву), Дмитрий Посадский, Людмила Маюрова (роспись, графика), Зоя Серикова из Челябинска (картины из кожи). Ожидаются и дебютанты: Евгения Смирнова с акварельными работами и Олег Кочуров. Евгения и Олег – уроженцы Озёрска, давно живут в Екатеринбурге, но связи с родным городом не теряют.

Все участники представят на открытии свои новые работы. Подобные выставки в конце года, объединяющие непохожих и самобытных авторов, стали уже доброй традицией.

Выставка недаром называется «Палитра жизни» – каждая из работ является маленьким рассказом из жизни художника, каждое произведение выражает творческую индивидуальность автора, его личный стиль.

На открытии экспозиции у гостей будет возможность познакомиться с художниками, услышать интересные истории из творческой жизни участников выставки, пообщаться с ними в приятной непринужденной обстановке и ощутить предновогоднее настроение.

Вход свободный. Справки по тел. 2-30-78.

Информация предоставлена ЦГБ

http://www.ozerskadm.ru