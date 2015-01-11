Управляющие компании-должники лишатся платежей за ресурсы

На прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями перейдут не все жильцы многоквартирных домов. Об этом "Российской газете" сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Перевести на эту схему планируется лишь тех, чьи управляющие компании не рассчитывались перед поставщиками ресурсов более двух месяцев. Также напрямую перечислять платежи смогут собственники, которые сами приняли такое решение.

Документ находится на рассотрении в Государственной думе. Первоначально на прямые договоры планировалось перевести всех потребителей ресурсов. Но в ходе рассмотрения законопроект, которым вводится такой переход, претерпел изменения. "Окончательное решение выглядит так: в обязательном порядке переход на прямые договоры потребителей с ресурсоснабжающей организацией предусматривается в тех случаях, когда управляющая компания задолжала более чем два месяца ресурсоснабжающей организации", - сообщил "РГ" глава минстроя Михаил Мень.

Если средства в течение двух месяцев собирались с людей, но так и не были перечислены ресурсоснабжающей организации, то по акту сверки или решению суда поставщик ресурсов может перейти на получение платежей от граждан напрямую, минуя управляющую компанию. "Для людей это не будет связано с какими-то сложностями. Уже первый выставленный счет непосредственно от ресурсоснабжающей организации будет считаться началом этих договорных отношений между потребителем и поставщиком ресурсов", - отметил министр.

Также жильцы многоквартирного дома могут принять решение о переходе на прямые платежи самостоятельно. "У людей есть возможность принятия такого решения вне зависимости от качества работы управляющей компании. Даже если там нет двух месяцев задержки перечисления платежей, совет дома может принять такое решение", - сообщил Михаил Мень. Для этого собственникам нужно будет предварительно получить согласие ресурсоснабжающей организации, уведомить управляющую компанию и жилищную инспекцию.

Поправки в законопроект позволяют оставить схему перечисления платежей поставщикам ресурсов прежней в тех домах, где управляющие компании хорошо справляются со своей работой. "Если где-то граждане довольны своей управляющей компанией, которая оказывает посреднические услуги, никаких задержек по расчетам с ресурсоснабжающими организациями не допускает, и граждан все устраивает - не нужно их насильственно переводить в другой режим", - резюмировал министр.

Законопроект о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями находится в Госдуме. Его планируется рассмотреть в осеннюю сессию, то есть в декабре 2017 года.

Документом управляющие организации будут исключены из системы расчетов за коммунальные услуги. А плата, внесенная потребителями, будет поступать непосредственно поставщикам ресурсов. Таким образом, на счета управляющих компаний будут попадать только платежи за жилое помещение.

Для того чтобы изменить схему сбора средств за пользование ресурсами таким образом, есть веская причина. По данным Росстата, за второй квартал 2017 года общий объем задолженности в сфере ЖКХ составляет один триллион 243 миллиарда рублей. Из них 250 миллиардов рублей - это долги управляющих организаций. То есть эти деньги были собраны с потребителей, но не перечислены ресурсоснабжающим компаниям.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал разобраться с проблемой долгов управляющих компаний за коммунальные услуги и одобрил принятие закона о прямых договорах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями как возможный вариант решения этой проблемы.

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