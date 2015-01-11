«Дискаеру» уже 18!

16 декабря состоится концерт популярной в городе вокальной группы «Дискаер» «Нам 18».

К своему 18-летию участники коллектива и руководитель Татьяна Чехова достигли значительных результатов.

Это десятки концертов и гастрольных поездок. Из последних достижений можно отметить Гран-При и звание Лауреата I степени Международного фестиваля-конкурса «Берега надежды» (2016, 2017г.г.), звание Лауреата Областного фестиваля военно-патриотической и солдатской песни «Летят журавли» в Миассе.

В концерте прозвучат произведения, давно вошедшие в репертуар коллектива, и песни, подготовленные ко дню рождения. Вместе с «Дискаером» в программе примет участие вокальная группа «Метаморфозы».

Группа «Дискаер» ждет своих зрителей 16 декабря в 17 часов во Дворце культуры «Маяк».

Юлия Волевач