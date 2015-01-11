Президент внёс изменения в закон о ТОСЭР

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 371-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 ноября 2017 года

Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2017 года

Внести в статью 3 Федерального закона от 29 декабря 2014 года

N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации,

2015, N 1, ст. 26; 2016, N 27, ст. 4185) следующие изменения:

1) часть 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Решения Правительства Российской Федерации о создании территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), которые включены в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, и не являются закрытыми административно-территориальными образованиями, принимаются в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона.";

2) дополнить частью 1.2 следующего содержания:

"1.2. Решения Правительства Российской Федерации о создании территорий опережающего социально-экономического развития на территориях закрытых административно-территориальных образований, в том числе на территориях закрытых административно-территориальных образований, которые являются монопрофильными муниципальными образованиями Российской Федерации (моногородами), включенными в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, принимаются в соответствии с

настоящей статьей.".

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

от 5 декабря 2017 года

N 371-ФЗ

Обзор документа

ТОСЭР в ЗАТО - моногородах создаются по общим правилам.

Скорректирован Закон о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Особый порядок создания ТОСЭР теперь не распространяется на ЗАТО, которые одновременно являются моногородами.

Таким образом, резиденты ТОСЭР, образованных в ЗАТО - моногородах, будут иметь больше преимуществ, в том числе смогут применять таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

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