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Капремонт по новым правилам

Госдума меняет Жилищный кодекс из-за решения Конституционного суда.

Органы местного самоуправления обязаны отремонтировать дома, которым полагался капитальный ремонт еще до приватизации хотя бы одной из квартир. Такие изменения в Жилищный кодекс РФ Госдума намерена принять сегодня во втором чтении. Это должно помочь реализовать постановление Конституционного суда о правомерности взносов на капремонт.

Согласно правительственному законопроекту, органы местного самоуправления должны провести капремонт домов в случае, если он требовался им до момента приватизации первой квартиры в здании. Есть и обязательное условие — этот дом тогда попал в перспективный или годовой план капремонта жилищного фонда, но так его и не получил, в том числе и позднее за счет бюджета.

Ко второму чтению депутаты уточнили: если дом частично капитально ремонтировали за счет бюджета, то бывший наймодатель — орган МСУ или орган госвласти — должен отвечать и за работы, которые так и не были сделаны. При этом отдельно оговаривается право нынешних собственников принимать результат такого капремонта.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в октябре 2016 года, чтобы исполнить решение Конституционного суда о правомерности сбора взносов на капремонт. Тогда КС обратил внимание на ряд недостатков системы, а также напомнил о том, что дома, которые нуждались в капремонте до приватизации, должны ремонтироваться за счет государства. В частности, суд предписал законодателю разработать механизм непрерывной работы региональных операторов, к которым стекаются взносы граждан на капремонт (также собственники квартир могут создать специальный счет для своего дома).

Ко второму чтению в проекте появилось указание, что региональный оператор не может быть признан банкротом. А субъект РФ как его учредитель не вправе принять решение о его ликвидации. Сейчас регионы вправе устанавливать минимальный размер фондов капремонта для многоквартирных домов, которые копят на ремонт на специальных счетах самостоятельно. По достижении этой суммы собственники имеют право перестать делать взносы на капремонт.

Теперь же депутаты намерены уточнить, что минимальный размер фонда на спецсчете не должен превышать 50% от оценочной стоимости ремонта, которая рассчитывается по специальной методике. Соответствующую поправку внес глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), ранее предлагавший аналогичную инициативу в своем законопроекте. Он объяснял, что в методических рекомендациях Минстроя предлагается определять минимальный размер фонда не более чем 30% от оценочной стоимости капремонта. Но есть субъекты РФ, где он достигает 70–90%.

Ранее комитет ГД по ЖКХ одобрил концепцию законопроекта, но указывал, что в документе не урегулирован вопрос финансирования ремонта, если у местного бюджета на это нет средств. Кроме того, инициатива увеличит нагрузку на местные бюджеты, говорилось в заключении комитета.

Глава комитета по ЖКХ Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия») заявила «Известиям», что в проекте ее не устраивает норма о ремонте старых домов. В связи с этим она предлагает коллегам альтернативу — выплачивать собственникам компенсации за несделанный ремонт. Их размер, в частности, может зависеть от стоимости непроведенных работ. Деньги ежемесячно должны идти в счет взносов за капремонт, следует из предложенной Галиной Хованской поправки. По словам депутата, это распределит финансовую нагрузку на бюджеты во времени. Однако парламентарий сомневается, что ее поправка будет принята.

Адвокат Дмитрий Железнов в целом оценил законопроект положительно, но отметил, что было бы правильно дополнить его нормами о том, что «бывшие наймодатели» обязаны публично отчитываться о проведенном ремонте. Это повысит прозрачность их действий, полагает он.

https://iz.ru

Ключевые теги: капремонт.

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