«Покровская крепость» пополняет ряды

В канун празднования дня памяти святого благоверного великого князя Александра Невского в духовно-просветительском центре «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска прошел традиционный уже прием в Братство «Покровская крепость» новых следопытов и разведчиков.

Напомним, что «Покровская крепость» это детско-юношеская организация следопытов и разведчиков при нашем озерском храме.

Прообразом этой организации стало известное в дореволюционной России скаутское движение.

Группа более старших школьников составляет отряд разведчиков, а более младших - отряд следопытов.

Как положено по церемониальному протоколу юные прихожане рассказали собравшимся о законах Братства, а вступающие принесли Большое обещание и получили форму.

Затем был исполнен гимн Братства "Покровская крепость", специально написанный Марией Ларионовой.

После торжественной части началась игровая. Впрочем, не совсем игровая…

Ребята прошли испытания на чины и звания (это своеобразная форма подведения итогов первой половины учебного года, принятая в Братстве). Команды проходили маршрут по путевым листам, выполняя на каждой станции свои задания (родиноведение, разведчество, спортивные навыки, основы православия, практика по предмету «Окружающий мир»).

Следующий этап испытаний планируется провести во время летнего слёта «Илиотропион».

Александр Волынцев